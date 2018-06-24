«Оттава» согласовала однолетний контракт с Крисом Уайдманом на $ 1 млн

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» объявил о том, что договорился с защитником Крисом Уайдманом о продлении контракта на один сезон.

По нему 28-летний защитник заработает $ 1 млн, информирует официальный сайт клуба.



В минувшем сезоне Уайдман сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «+5» и шести минутах штрафного времени. Большую часть чемпионата Крис пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в матче с «Питтсбург Пингвинз» 16 ноября.