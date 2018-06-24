Форвард «Трактора» Виталий Кравцов примет участие в лагере новичков «Рейнджерс»

Российский нападающий Виталий Кравцов, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте-2018, примет участие в лагере новичков клуба.

Тренировочные мероприятия стартуют завтра, 25 июня, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».

Стоит отметить, что 18-летний форвард является игроком челябинского «Трактора», в составе которого проведёт следующий сезон.

В минувшем сезоне Кравцов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в составе челябинцев, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 16 матчей и набрал 11 (6+5) очков.

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