Никита Сошников согласовал однолетний контракт с «Сент-Луисом»

Российский нападающий Никита Сошников согласовал однолетний контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Соглашение будет носить односторонний характер, сообщает в своём «твиттере» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Сошников перешёл в «Сент-Луис» по ходу минувшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира 2018 года, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.

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