«Вашингтон» предложил многолетний контракт защитнику Михалу Кемпны

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» предлагает защитнику Михалу Кемпны подписать контракт на длительный срок, информирует клубный журналист «столичных» Изабелль Хуршудян в своём «твиттере».

При этом, на какой именно срок «Вашингтон» хочет продлить соглашение с хоккеистом, не уточняется.

27-летний чешский защитник в плей-офф-2018 провёл 24 матча, отметившись 5 (2+3) очками при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафа.

Напомним, «столичные» обменяли защитника Брукса Орпика и голкипера Филиппа Грубауэра, освободив себе место под потолком.