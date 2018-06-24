Овечкин: даты турне Кубка Стэнли по России станут известны через два-три дня

График турне Кубка Стэнли по России станет известен через два-три, сообщил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



Сегодня, 24 июня, хоккеист прилетел в Москву без Кубка Стэнли. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал этот трофей, имеет право привезти его на родину.



«Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже. Тяжело сейчас называть точные даты, потому что ещё неизвестно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы всё узнаете из моего «инстаграма», — приводит слова Овечкина ТАСС.



«Вашингтон» в сезоне-2017/18 впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 15 шайб в 24 играх, также он стал обладателем приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Овечкин получил «Ришар» и оказался в фонтане. Как НХЛ закрыла сезон Хоккейное лето официально началось.