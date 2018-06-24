Зарплата Никиты Сошникова в «Сент-Луисе» составит $ 800 тыс.

Стали известные финансовые детали одностороннего контракта российского нападающего Никиты Сошникова с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз». Напомним, стороны договорились о соглашении на один сезон.

По информации журналиста The Athletic Джереми Рутфорда, Сошников в сезоне-2018/19 заработает $ 800 тыс.

Сошников перешёл в «Сент-Луис» по ходу минувшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира 2018 года, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.