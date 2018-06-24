«Ванкувер» обменял Майкла Шапу в «Чикаго» на Таннера Керо

Клубы НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс» совершили обмен.



В стан «ястребов» отправился 26-летний нападающий Майкл Шапу, который большую часть минувшего сезона провёл в АХЛ в клубе «Ютика», набрав 42 (17+25) очка в 55 матчах. В НХЛ за «Ванкувер» он провёл девять встреч и не отметился результативными баллами.



«Кэнакс» в результате обмена получили 25-летнего форварда Таннера Керо, который большую часть минувшего сезона тоже провёл в АХЛ, выступая за «Рокфорд». В 36 матчах он записал в свой актив 20 (8+12) баллов. В НХЛ за «Чикаго» он сыграл восемь матчей, набрав 3 (1+2) очка.

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