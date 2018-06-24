Эмиль Гарипов отвёз Кубок Гагарина в родную деревню

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал очередным игроком, получившим право провести несколько дней с главным трофеем КХЛ. Ранее Иржи Секач отвозил кубок в Прагу.

«Кубок Гагарина стал гостем Сабантуя в Арском районе — трофей в свою родную деревню Средние Верези отвёз голкипер нашей команды Эмиль Гарипов. Все гости Сабантуя смогли сфотографироваться с кубком, а Эмилю вручили свидетельство о присвоении звания почётного жителя Арского района», — информирует официальный «твиттер» казанского клуба.