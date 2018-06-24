Евгений Кузнецов побывал в гостях у сборной России по футболу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, недавно завоевавший Кубок Стэнли в составе североамериканской команды, побывал в гостях у сборной России по футболу в преддверии очередного матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.



Хоккеист сделал совместное фото с полузащитником сборной Александром Самедовым.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» сборной России по футболу.

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.