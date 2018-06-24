Евгений Кузнецов побывал в гостях у сборной России по футболу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, недавно завоевавший Кубок Стэнли в составе североамериканской команды, побывал в гостях у сборной России по футболу в преддверии очередного матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Хоккеист сделал совместное фото с полузащитником сборной Александром Самедовым.
Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» сборной России по футболу.
Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Россия должна выйти в финал чемпионата мира. И вот почему
Обыграть Португалию и Аргентину — не проблема. В полуфинале будет реально злой соперник, но у России найдётся свой герой. И это не Дзюба.