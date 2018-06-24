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Форвард «Каролины» Джефф Скиннер отклонил несколько предложений об обмене

Форвард «Каролины» Джефф Скиннер отклонил несколько предложений об обмене
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Джефф Скиннер отклонил несколько предложений других команд об обмене, информирует TSN.

Скиннер является одной из главных фигур рынка НХЛ нынешнего межсезонья. Ранее сообщалось о серьёзной заинтересованности в нападающем со стороны «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Готовность обмена хоккеиста подтвердил и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего Скиннера 82 матча за «Харрикейнз», в которых он набрал 49 (24+25) очков. Его годовая зарплата в «Каролине» составляет $ 5,725 млн.

Генменеджер «Харрикейнз»: не секрет, что мы изучаем варианты обмена Скиннера
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