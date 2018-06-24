Форвард «Каролины» Джефф Скиннер отклонил несколько предложений об обмене

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Джефф Скиннер отклонил несколько предложений других команд об обмене, информирует TSN.

Скиннер является одной из главных фигур рынка НХЛ нынешнего межсезонья. Ранее сообщалось о серьёзной заинтересованности в нападающем со стороны «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Готовность обмена хоккеиста подтвердил и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего Скиннера 82 матча за «Харрикейнз», в которых он набрал 49 (24+25) очков. Его годовая зарплата в «Каролине» составляет $ 5,725 млн.