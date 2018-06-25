Источник: Джон Карлсон подписал 8-летний контракт с «Вашингтоном»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с американским защитником Джоном Карлсоном, сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере».

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет. Игрок будет получать $ 8 млн за сезон. Таким образом, игрок стал самым высокооплачиваемым игроком команды после Александра Овечкина, который получает $ 9,34 млн за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Карлсон установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником лиги, набрав 68 (15+53) очков. В 24 матчах плей-офф на счету хоккеиста 20 (5+15) очков.