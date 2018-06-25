Стал известен список из пяти клубов, с которыми проведёт переговоры Джон Таварес

Стали известен полный список претендентов на нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса, который ранее проинформировал клуб, что проведёт переговоры с пятью клубами Национальной хоккейной лиги.

В числе клубов, заинтересованных в обмене Тавареса, находятся «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает инсайдер Newsday Артур Стэйпл.

Также в борьбу за нападающего может включиться «Нэшвилл Предаторз».

1 июля 27-летний Таварес может получить статус неограниченно свободного агента. Он был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав 621 (272+349) очко. С сезона-2013/14 он капитан команды.