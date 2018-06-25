Нил и Перрон могут покинуть «Вегас»

Нападающие «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил и Дэвид Перрон могут покинуть команду и подписать контракты с другими клубами. 1 июля оба игрока станут неограниченно свободными агентами. «Рыцари» сделали им контрактные предложения.



«Пока Джеймс предпочитает не распространяться. Могу только сказать, что ему нравится «Вегас» и он хочет остаться. Если он не заключит новый контракт к 1 июля, то, вероятно, не вернётся», — сказал агент Нила Патрик Моррис.



Издание «Вегас Ревью Джорнал» отмечает, что Нил отклонил предложение «Вегаса» на пять лет и $ 25 млн и надеется получить контракт со среднегодовой зарплатой в $ 6 млн.



«К Дэвиду проявляют значительный интерес. Он доволен сезоном в «Вегасе», своими партнёрами, это особенная команда. Но обстоятельства вынуждают рассмотреть и другие варианты», — отметил агент Перрона Аллан Уолш.