Нападающий Рик Нэш может вернуться в «Коламбус»

Форвард «Бостон Брюинз» Рик Нэш, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, может вернуться в «Коламбус Блю Джекетс».

«Коламбус» практически не прощупывал почву в отношении приобретения Рика Нэша перед дедлайном на обмен, но сейчас проявляет интерес к этому варианту. Нэшу только что исполнилось 34 года, он хочет подписать долгосрочный контракт, и «Коламбус» находится среди его основных предпочтений. В то же время он может остаться в «Бостоне» или перейти в другую команду, если посчитает, что сможет выиграть кубок», — написал журналист The Athletic Аарон Портцлайн.



Нэш начинал карьеру в «Коламбусе», который выбрал его под общим первым номером на драфте-2002. Он провёл за «мундиров» 674 матча и набрал 547 (289+258) очков. Также Нэш выступал в «Рейнджерс», а в середине минувшего сезона перешёл в «Бостон».