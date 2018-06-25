Хованов: не хочу быть похожим ни на кого, но игра Кузнецова мне по душе

Нападающий Александр Хованов, выбранный под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Миннесота Уайлд», рассказал, на кого ориентируется в своей игре.



«Не хочу быть похожим ни на кого. Мне вообще по душе умная игра, красивые голы, тонкие передачи. Кузнецов соответствует всем этим параметрам. С каждым годом он играет всё лучше и лучше. И он мне нравится не потому, что только что выиграл Кубок Стэнли. Я следил за ним с детства, когда он ещё начинал в «Тракторе». Он очень здорово играет в большинстве, что является важной составляющей большинства «Вашингтона». И, конечно, мне нравится, как он, изображая птичку, празднует голы», – цитирует Хованова официальный сайт НХЛ.

Александр выступает в QMJHL за клуб «Монктон». В минувшем сезоне он провёл 41 матч и набрал 35 (12+23) результативных баллов.