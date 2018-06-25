Newsday: только «Айлендерс» может предложить Таваресу контракт на восемь лет

Обозреватель Newsday Эндрю Гросс прокомментировал ситуацию, сложившуюся между нападающим Джоном Таваресом, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, и руководством «Нью-Йорк Айлендерс».



«Ситуация, при которой Таварес близок к выходу на рынок, не является сюрпризом. Агент Тавареса Пэт Бриссон должен встретится с пятью командами, которые определил игрок, чтобы провести переговоры — это произойдёт в рамках пятидневного окна, которое открывается в понедельник. В то же время ситуация не выглядит безнадёжной, потому что 22 мая на пост генерального менеджера «островитян» был назначен Лу Ламорелло, а затем на должность главного тренера пришёл Барри Тротц. Деньги для клуба не должны быть проблемой. Таварес может зарабатывать $ 11 млн в год, но только «Айлендерс» может предложить ему контракт на восемь лет», — отмечает Гросс.



В прошлом сезоне зарплата Тавареса в «Айлендерс» составляла $ 5,5 млн. Рынок свободных агентов НХЛ открывается 1 июля.

Стал известен список из пяти клубов, с которыми проведёт переговоры Джон Таварес