Сбиса может покинуть «Вегас Голден Найтс»

Генеральный менеджер финалистов плей-офф Кубка Стэнли Джордж Макфи сообщил, что защитник «Ванкувер Кэнакс» Лука Сбиса ответил отказом на предложение «Вегас Голден Найтс».



1 июля 28-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом, если не добьётся от «Рыцырей» улучшения личного контракта.



В сезоне-2017/18 швейцарский защитник провёл 42 матча за «Вегас Голден Найтс», в которых набрал 18 (2+16) очков.



Ранее появились сообщения о возможном уходе из «Вегаса» двух форвардов: Джеймса Нила и Дэвида Перрона.