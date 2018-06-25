Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Сбиса может покинуть «Вегас Голден Найтс»

Сбиса может покинуть «Вегас Голден Найтс»
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер финалистов плей-офф Кубка Стэнли Джордж Макфи сообщил, что защитник «Ванкувер Кэнакс» Лука Сбиса ответил отказом на предложение «Вегас Голден Найтс».

1 июля 28-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом, если не добьётся от «Рыцырей» улучшения личного контракта.

В сезоне-2017/18 швейцарский защитник провёл 42 матча за «Вегас Голден Найтс», в которых набрал 18 (2+16) очков.

Ранее появились сообщения о возможном уходе из «Вегаса» двух форвардов: Джеймса Нила и Дэвида Перрона.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент