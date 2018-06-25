«Бостон» может продлить контракт с Худобиным

Российский голкипер Антон Худобин, чей контракт с «Бостон Брюинз» истекает в ближайшее время, может подписать новое соглашение с клубом из Массачусетса.



«Для продолжения сотрудничества нужно, чтобы обе стороны собрались и изъявили соответствующее желание. Думаю, в клубе хотят, чтобы Антон остался. Он тоже хотел бы продолжить карьеру в «Бостоне». Это не всегда означает, что сделка состоится уже сегодня, но и подобных стремлений порой достаточно», – цитирует агента Худобина Кента Хьюза.



В минувшем сезоне НХЛ 32-летний Худобин провёл 32 матча, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.