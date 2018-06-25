На форварда Пола Штястны претендуют шесть клубов НХЛ

Как минимум шесть клубов НХЛ заинтересованы в подписании контракта с нападающим «Виннипег Джетс» Полом Штястны, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. Напомним, ранее Штястны заявил, что открыт для переговоров со своим бывшим клубом — «Сент-Луис Блюз», откуда он был обменян 26 февраля. 1 июля Пол станет неограниченно свободным агентом.



В регулярном чемпионате-2017/18 32-летний Штястны набрал 53 (16+37) очка при показателе полезности "+1". В плей-офф форвард заработал 15 (6+9) баллов в 17 встречах.

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