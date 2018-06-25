Источник: Панарин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



Ранее россиянин заявил, что не готов обсуждать с «Коламбусом» новый контракт. Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019-го.



В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ минувшего сезона 26-летний Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

Источник: «Коламбус» получил многочисленные предложения по Панарину

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