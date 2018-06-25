«Торонто» пригласил Павла Ротенберга в лагерь развития

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» пригласил российского нападающего Павла Ротенберга в тренировочный лагерь развития, информирует инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своём «твиттере».



18-летний Ротенберг — сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга, выступает в Молодёжной хоккейной лиге за петербургское «Динамо». В 48 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 он записал в свой актив 14 (5+9) очков при показателе полезности "-2". В 8 играх плей-офф он отдал две результативных передачи.



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