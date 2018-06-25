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«Колорадо» выкупил контракт Орпика, защитник стал свободным агентом

«Колорадо» выкупил контракт Орпика, защитник стал свободным агентом
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» выкупил контракт защитника Брукса Орпика, несколько дней назад выменянного из «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, у 37-летнего Орпика оставался год по контракту с зарплатой $ 5,5 млн.

В минувшем сезоне Орпик принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, отметившись 10 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 24 матча и набрал 5 (1+4) очков. Напомним, в сезоне-2017/18 «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

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