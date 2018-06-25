Карлсон: хочу быть лучшим защитником НХЛ каждый год

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал подписание нового контракта с командой. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет. Сумма контракта — $ 64 млн ($ 8 млн за сезон). Больше Карлсона в столичном клубе зарабатывает только Александр Овечкин, у которого средняя зарплата $ 9,34 млн за сезон.



«Думаю, что хочу быть лучшим защитником НХЛ каждый год. Новый контракт не должен оказать на меня гораздо большее давление, но вопросов ко мне может стать больше», — сообщил игрок на пресс-конференции.



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