П. Ротенберг: речи об игре в НХЛ пока нет, в России меня всё устраивает

Нападающий Павел Ротенберг прокомментировал приглашение в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».



«Меня пригласили, и я решил – почему бы не попробовать свои силы. Новый опыт — всегда хорошо.



Пока нет решения, продолжу ли я карьеру за океаном. Пробиться в НХЛ? Сейчас речи об этом пока нет. Сейчас основная моя задача – закрепиться в профессиональном хоккее. За океаном интересный хоккей, маленькие площадки, плотная борьба, много сильных юниоров и большая конкуренция. Но пока, повторюсь, ни я, ни команда не приняли решения.



В России меня устраивает абсолютно всё! Я полностью российский хоккеист и хочу выступать у себя дома. Но если есть возможность получить интересный и необходимый опыт за рубежом – об этом точно можно как минимум подумать», — сказал Павел Ротенберг в интервью «Чемпионату».

«Торонто» пригласил Павла Ротенберга в лагерь развития