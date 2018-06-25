«Анахайм» выставил на драфт отказов немецкого защитника Хольцера

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» выставил на драфт отказов немецкого защитника Корбиниана Хольцера, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Как сообщается, 30-летний хоккеист выставлен не с целью досрочного разрыва контракта.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Хольцер принял участие только в 16 матчах за основную команду, не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности "-3" и 6 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду 11 с половиной минут.