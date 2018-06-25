«Лос-Анджелес» не предложил контракт Ридеру, немец станет свободным агентом

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» не будет делать квалификационное предложение немецкому нападающему Тобиасу Ридеру, сообщает в своём «твиттере» журналист Фрэнк Серавалли. Таким образом, 1 июля 25-летний хоккеист станет свободным агентом.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Ридер принял участие в 78 играх, записав в актив 25 (12+13) баллов при показателе полезности "-1" и 0 минут штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 13 минут за встречу.



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