«Баффало» не будет предлагать новый контракт Антипину

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» не будет предлагать новые контракты нападающему Скотту Уилсону и защитнику Виктору Антипину, сообщил официальный сайт команды. Оба хоккеиста станут свободными агентами 1 июля.



Генеральный менеджер «Сэйбрз» Джейсон Боттерилл объяснил решение по Антипину перебором защитников в составе, а контракт Уилсона не продлили из-за опасности разбирательства в арбитраже.



25-летний Антипин в сезоне-2017/18 провёл 47 матчей, отдав 10 результативных передач при показателе полезности "-9". 26-летний Уилсон в 69 играх заработал 14 (6+8) баллов.

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