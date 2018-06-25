Анисимов предоставит «Чикаго» список из десяти клубов для возможного обмена

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» попросил нападающего Артёма Анисимова предоставить список из десяти клубов для возможного обмена, сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Лазерус.



«Артём Анисимов должен предоставить список из десяти клубов для возможного трейда. Не факт, что его обменяют. Агент Тодд Даймонд сообщил: „Не верю, что Боумэн хочет обменять Артёма. Но он может сделать это, если это поможет долгосрочным перспективам команды“, — написал журналист в своём „твиттере“.



В 72 матчах регулярного чемпионата-2017/18 30-летний Анисимов набрал 31 (20+11) очко при показателе полезности „-17“.

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