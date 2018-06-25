Лучшие сейвы розыгрыша Кубка Стэнли в супер слоу-мо

Национальная хоккейная лига подготовила очередной ролик, в котором собрала лучшие сейвы голкиперов в розыгрыше Кубка Стэнли в супер слоу-мо. В подборку вошли спасения в том числе от Брэйдена Холтби, Марка-Андре Флёри и Пекки Ринне



Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3. Эта победа стала четвёртой в серии для «столичных». Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.

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