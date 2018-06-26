Каменский: Ковальчук способен повторить успех Овечкина

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил перспективы Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Пока трудно сказать, насколько «Лос-Анджелес» подходит Ковальчуку, но в этой команде есть группа опытных игроков, уже побеждавших с «Кингз» в Кубке Стэнли несколько лет назад. Поэтому шансы на трофей у Ильи есть. Да, в последние годы у клуба был спад, они не очень хорошо выступали в плей-офф. Но с приходом Ковальчука реально восстановить былые позиции. Илья поехал за мечтой — у него нет только одного трофея в карьере. Думаю, он способен сотворить то, что сделал Овечкин с «Вашингтоном» в прошедшем сезоне. Хотя в Сашу тоже уже многие не верили — считали, что свой шанс на Кубок Стэнли он уже безнадёжно упустил», — приводит слова Каменского газета «Известия».