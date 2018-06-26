New York Post: следующим летом «Рейнджерс» сделает всё, чтобы получить Панарина

Обозреватель издания New York Post Ларри Брукс прокомментировал возможный интерес к нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Если Панарин через год станет свободным агентом, то «Рейнджерс» сделает всё, чтобы подписать с ним контракт. Но «синерубашечники» не будут отдавать «Коламбусу» три, четыре или пять своих активов. Кроме того, «мундиры» всё ещё надеются заключить с Артемием новое соглашение», — отметил Брукс.



Напомним, что контракт Панарина с «Коламбусом» истекает через год, а недавно появилась информация о том, что Артемий хочет перейти из «Блю Джекетс» в одну из команд «большого рынка».

Источник: Панарин не хочет оставаться в «Коламбусе», ему нужна «большая» команда

Источник: «Коламбус» получил многочисленные предложения по Панарину