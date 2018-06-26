Худобин хочет зарплату $4-4,5 млн и рассматривает варианты из КХЛ

Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин, чей контракт истекает в ближайшее время, хочет добиться значительного повышения зарплаты. По действующему контракту с клубом из Массачусетса Худобин получает $ 2,5 млн. По новому соглашению он желает зарабатывать $ 4-4,5 млн.



Спортивный инсайдер Джимми Мёрфи сообщает, что ради такого оклада 32-летний вратарь готов изучить все варианты, в том числе и из КХЛ.



В минувшем сезоне НХЛ Худобин провёл 32 матча, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.

«Бостон» может продлить контракт с Худобиным