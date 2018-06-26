Агент Кравцова: о выкупе контракта у «Трактора» речи пока не идёт

Хоккейный агент Александр Зевахин, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, заявил, что на данный момент речи о выкупе контракта у челябинцев не идёт.

Напомним, в североамериканской прессе появилась информация, что форвард может досрочно прекратить сотрудничество с уральским клубом и уехать в НХЛ, где он задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

«У Виталия Кравцова действующий контракт с «Трактором» ещё на сезон. О выкупе контракта речи пока не идёт», — сказал Зевахин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 18-летний Кравцов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в составе челябинцев, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 16 матчей и набрал 11 (6+5) очков.

Кравцов может выкупить свой контракт у «Трактора» и уехать в «Рейнджерс»