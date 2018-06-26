«Калгари» сделал квалификационные предложения девяти игрокам

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» в своём «твиттере» сообщил, что сделал квалификационные предложения девяти игрокам, соглашения с которыми истекают в нынешнее межсезонье.

Возможность сыграть за канадскую команду в следующем сезоне получили: Джон Гиллис, Ноа Хэнифин, Гарнет Хэтэуэй, Марк Янковски, Морган Климчак, Бретт Кулак, Элиас Линдхольм, Давид Риттих, Хантер Шинкарук.



Остин Кэрролл, Пойрье Эмиль, Даниэль Прибыл, Ник Шор и Хантер Смит соответствующих предложений не получили и покинут клуб до начала сезона-2018/19.