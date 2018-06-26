Далин: сделаю всё ради побед «Баффало», для меня это крайне важно

Первый номер драфта-2018 Расмус Далин рассказал, чего ждёт от выступлений в своём новом клубе — «Баффало Сэйбрз».



«Я очень хочу выигрывать и поэтому сделаю все ради команды, ради побед. Я думаю только об этом и понимаю, как это важно для меня. Я очень рад и горд. С нетерпением жду сезона.



Со мной будут играть земляки? Это поможет, но мне надо самому познакомиться с ребятами в раздевалке. Конечно, всё это поможет, буду чувствовать себя комфортнее. И мне надо разговаривать по-английски», — цитирует Далина официальный сайт лиги.

Свечников в «Каролине», Кравцов — в «Рейнджерс»! Драфт юниоров НХЛ. Как это было Все подробности церемонии — в нашем онлайне.