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Далин: сделаю всё ради побед «Баффало», для меня это крайне важно

Далин: сделаю всё ради побед «Баффало», для меня это крайне важно
Хоккей / НХЛ

Первый номер драфта-2018 Расмус Далин рассказал, чего ждёт от выступлений в своём новом клубе — «Баффало Сэйбрз».

«Я очень хочу выигрывать и поэтому сделаю все ради команды, ради побед. Я думаю только об этом и понимаю, как это важно для меня. Я очень рад и горд. С нетерпением жду сезона.

Со мной будут играть земляки? Это поможет, но мне надо самому познакомиться с ребятами в раздевалке. Конечно, всё это поможет, буду чувствовать себя комфортнее. И мне надо разговаривать по-английски», — цитирует Далина официальный сайт лиги.

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