«Монреаль» заинтересован в подписании Войнова

Как сообщает TVA Sports, клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» заинтересован в подписании контракта с российским защитником Вячеславом Войновым.



Напомним, ранее хоккеист подал ходатайство о снятии с него обвинений в домашнем насилии. В начале сезона-2014/15 Войнов был обвинён в нанесении побоев жене, а затем осуждён. После выхода из тюрьмы Войнов покинул США, не дожидаясь принудительной депортации, и провёл три сезона в составе СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.

Семь кругов Войнова. НХЛ: казнить нельзя помиловать Войнов уже в США. Но вернуться в НХЛ будет очень сложно.

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