Е. Свечников и Задина сыграют во всех предсезонных матчах «Детройта»

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз Кен Холланд заявил, что в тренировочном лагере шанс пробиться в состав получат 21-летний Евгений Свечников, 19-летний Микаэль Расмуссен и 18-летний Филип Задина.



«Они будут играть во всех предсезонных матчах. Игр будет пять или шесть, а затем мы примем решение. Возможно, кто-то из них получит место в составе. Может быть, двое, а может быть, трое. Посмотрим», — приводит слова Холланда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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