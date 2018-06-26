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Артемий Панарин посоветовал спортсменам заняться тренировками с рикшей

Артемий Панарин посоветовал спортсменам заняться тренировками с рикшей
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин во время отпуска съездил в Киото и воспользовался услугами рикши. Россиянину понравилась физическая подготовка рикши, и он в шутку посоветовал спортсменам тренироваться в подобном стиле.

«Обращаюсь к спортсменам, кто хочет подкачать свои ноги, у кого есть проблемы с возвратом в оборону, с подключением к атаке, приезжайте в Киото и проходите сборы с этим человеком», — прокомментировал поездку хоккеист.

Посмотреть видео также можно в «инстаграме» хоккеиста.

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