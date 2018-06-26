Антон Ландер привёз Кубок Гагарина в шведский город Сундсвалль

Нападающий казанского «Ак Барса» Антон Ландер привёз Кубок Гагарина в родную Швецию, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Ранее Иржи Секач отвозил кубок в Прагу, а Эмиль Гарипов — в деревню Средние Верези.



«Следующей остановкой стал шведский город Сундсвалль, в котором родился и живёт наш форвард Антон Ландер. В первую очередь сразу встретив кубок в аэропорту, Антон поехал в госпиталь, где посетил нуждающихся в поддержке постояльцев учреждения», — указано в «твиттере».

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» КХЛ.