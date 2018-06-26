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«Тампа-Бэй» подписала контракт с нападающим Россом Колтоном

«Тампа-Бэй» подписала контракт с нападающим Россом Колтоном
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал контракт с нападающим Россом Колтоном, информирует официальный сайт команды. Контракт с 21-летним хоккеистом подписан на два сезона и будет работать в двустороннем формате.

В сезоне-2017/18 Колтон выступал в студенческой лиге за Университет Вермонта, в 36 матчах записав в актив 23 (16+7) балла при 16 минутах штрафного времени. Колтон был выбран «молниями» на драфте 2016 года под общим 118-м номером.

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