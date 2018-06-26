«Оттава» отправила на драфт отказов форварда Барроуза

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» выставил на драфт отказов нападающего Алекса Барроуза, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Как сообщается, клуб планирует выкупить контракт 37-летнего хоккеиста. По контракту с форвардом остался один сезон с зарплатой $ 2,5 млн.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Барроуз принял участие в 71 встрече, записав в свой актив 14 (6+8) баллов при показателе полезности "-8" и 59 минутах штрафного времени.



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