Холланд: с оптимизмом смотрю в будущее «Детройта», у нас много выборов на драфте

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал, что с оптимизмом смотрит в будущее своей команды. «Красные крылья» последние два сезона не попадали в плей-офф НХЛ.



«Мы рады и с оптимизмом смотрим в будущее. Частично это можно объяснить тем, что у нас много выборов на драфте. Команда перестраивается, мы отдаём в другие клубы проверенных игроков НХЛ. Но мы смотрим вперёд», — приводит слова Холланда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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