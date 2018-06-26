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Холланд: с оптимизмом смотрю в будущее «Детройта», у нас много выборов на драфте

Холланд: с оптимизмом смотрю в будущее «Детройта», у нас много выборов на драфте
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал, что с оптимизмом смотрит в будущее своей команды. «Красные крылья» последние два сезона не попадали в плей-офф НХЛ.

«Мы рады и с оптимизмом смотрим в будущее. Частично это можно объяснить тем, что у нас много выборов на драфте. Команда перестраивается, мы отдаём в другие клубы проверенных игроков НХЛ. Но мы смотрим вперёд», — приводит слова Холланда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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