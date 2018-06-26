Петербургское «Динамо» не против поездки Павла Ротенберга в лагерь «Торонто»

Генеральный директор петербургского «Динамо» Сергей Черкас заявил, что клуб приветствует поездку нападающего молодёжной команды Павла Ротенберга в тренировочный лагерь «Торонто Мэйпл Лифс».



«Профессиональные хоккеисты сейчас не отдыхают в мае-июне. Нет ничего плохого в том, что Павел поехал тренироваться в лагерь клуба НХЛ. Многие игроки уезжают в различные лагеря, у них у всех есть действующие контракты. Это не значит, что Ротенберг собирается разорвать контракт с „Динамо“ и перейти в другую команду. Напротив, мы рады, что ребята уже в июне начинают тренироваться самостоятельно.



У нас есть программа, в соответствии с которой они обязаны приехать на первый сбор в соответствующих кондициях, они пройдут тестирование. Поэтому все ребята готовятся в разных форматах. Мы только приветствуем это. Павел долго готовился к поездке в лагерь. Полезно сравнить себя с североамериканскими хоккеистами и оценить свои возможности. Поднять свой уровень, получить новый опыт», — цитирует Черкаса «Р-Спорт».