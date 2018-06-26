«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с Джей Ти Миллером на $ 26,5 млн

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый контракт с нападающим Джей Ти Миллером, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на пять лет, общая сумма — $ 26,5 млн.



Хоккеист был выменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на Владислава Наместникова в прошедшем сезоне. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Миллер отыграл за «молний» 19 игр, отметившись 18 (10+8) баллами при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафа. В 17 играх плей-офф Миллер набрал 8 (2+6) баллов.

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