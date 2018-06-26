«Чикаго» не станет предлагать новый контракт форварду Дюклеру

Клуб «Чикаго Блэкхоукс» не станет предлагать новый контракт нападающему Энтони Дюклеру, информирует Chicago SunTimes. 1 июля 22-летний хоккеист станет свободным агентом.



Канадский нападающий в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 56 матчах за «Аризону Койотс» и «Вашингтон Кэпиталз», сумев записать в актив 23 (11+12) балла при показателе полезности "-5" и 16 минутах штрафа. В среднем Дюклер проводил на льду около 13 минут за встречу, выступая в составе «Чикаго».



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