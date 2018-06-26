«Каролина» сделала квалификационные предложения Зыкову и Ван Римсдайку

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте опубликовал имена четырёх хоккеистов, которым сделаны квалификационные предложения по новым контрактам. Новые соглашения предложили защитнику Тревору Ван Римсдайку и нападающим Грегу Маккегу, Валентину Зыкову и Лукасу Валльмарку.



23-летний Зыков большую часть прошедшего сезона провёл в фарм-клубе АХЛ, став лучшим бомбардиром лиги с 33 заброшенными шайбами. Нападающий провёл также 10 матчей в НХЛ за основную команду «Каролины», в которых набрал 7 (3+4) очков.

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