«Колорадо» не предложил новый контракт Наилю Якупову

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» не стал предлагать новый контракт российскому нападающему Наилю Якупову, информирует TVA Sports. 24-летний хоккеист станет свободным агентом. Квалификационные предложения получили Мэтт Нието, Патрик Немет, Райан Грэйвз и Мэйсон Гиртсен.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Якупов провёл 58 матчей, набрав 16 (9+7) очков. В плей-офф хоккеист не получал места в составе. Якупов – первый номер драфта-2012, в НХЛ он отыграл 350 матчей и набрал 136 (62+74) очков.



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