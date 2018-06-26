КХЛ представит календарь нового сезона 5 июля

5 июля состоится презентация календаря 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги.



Расписание сезона представит вице-президент по хоккейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский, а также разработчики календаря. Регулярный чемпионат сезона-2018/2019, в котором примут участие 25 клубов, начнётся, как и было объявлено ранее, 1 сентября матчем между «Ак Барсом» и СКА и завершится 22 февраля. Каждая из команд проведёт по 62 игры.



Георгий Кобылянский: «Работа над календарём будущего сезона началась ещё в начале весны, мы планировали опубликовать его 15 июня. Однако по нескольким объективным причинам, связанным как с потребностями клубов, так и с изменившимся международным календарём сезона, сделать это не удалось. Каждый год мы стараемся учитывать опыт предыдущих лет для того, чтобы сделать расписание сезона максимально сбалансированным и удобным для команд и болельщиков».

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