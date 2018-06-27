«Югра» и «Локомотив» осуществили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В результате обмена в Ханты-Мансийск отправился защитник Дмитрий Юшкевич. Ярославский клуб взамен получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 21-летний защитник уже выступал в стане «мамонтов». Он принял участие в 4 играх регулярного чемпионата, в которых не набрал очков, заработав показатель полезности «-3». Юшкевич проводил на льду в среднем за матч меньше 4 минут игрового времени. Также защитник выступал в ВХЛ за «Рубин» и в МХЛ за «Мамонтов Югры». После завершения сезона хоккеист был обменян в «Локомотив».