Таварес провёл встречи с делегациями 4 клубов, в графике остались ещё 2 команды

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес продолжил серию встреч с представителями клубов, которые хотели бы подписать с ним контракт.

Переговоры проходят в Лос-Анджелесе, где располагается офис агента Тавареса Пэта Бриссона. 26 июня состоялись переговоры с делегациями «Сан-Хосе Шаркс» (генеральный менеджер Даг Уилсон, главный тренер Питер ДеБур) и «Бостон Брюинз» (президент Кэм Нили, генменеджер Дон Суини, главный тренер Брюс Кэссиди).

До этого прошли встречи с «Айлендерс» (их представляли совладелец Скотт Малкин, генменеджер Лу Ламорелло и главный тренер Барри Тротц) и «Торонто Мэйпл Лифс» (в делегацию входили президент Брендан Шенахан, генменеджер Кайл Дубас и главный тренер Майк Бэбкок.

По данным инсайдера TSN Даррена Дрегера, на 28 июня по-прежнему запланированы визиты делегаций «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Других команд в графике пока нет.